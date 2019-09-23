Трагедия 2 мая в Одессе. ГБР завело дело против Парубия

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против экс-главы Верховной Рады и депутата от Европейской солидарности Андрея Парубия. Об этом сообщил сам политик в Facebook.
Фото: Андрій Парубій/Facebook
Сотрудники бюро проводят расследование по факту возможного создания и координации Парубием вооруженных общественных формирований, что якобы привело к массовым беспорядкам и гибели людей в Одессе 2 мая 2014-го.
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