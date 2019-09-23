Трагедия 2 мая в Одессе. ГБР завело дело против Парубия

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против экс-главы Верховной Рады и депутата от Европейской солидарности Андрея Парубия. Об этом сообщил сам политик в Facebook.

Фото: Андрій Парубій/Facebook

Сотрудники бюро проводят расследование по факту возможного создания и координации Парубием вооруженных общественных формирований, что якобы привело к массовым беспорядкам и гибели людей в Одессе 2 мая 2014-го.

2 мая 2014 года в Одессе сепаратисты напали на мирное шествие сторонников соборности Украины. После чего активисты Майдана и ультрас ликвидировали на Куликовом поле лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в здании Дома профсоюзов.

Антимайдановцы скрылись в здании, находящемся на Куликовом поле и отстреливались, а также бросали камни и коктейли Молотова. Активисты выбили входную дверь и ворвались в здание, начался пожар . В результате пожара погибли 48 человек , более 240 получили ранения.

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