"Train Force One". Байден поездом Укрзалізниці прибыл в Польшу

Президент США Джо Байден после короткого визита в Украину прибыл в Польшу поездом Укрзалізниці. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Безопасно доставили президента США Джозефа Байдена в Киев и обратно. Там, где Air Force One не летает, подхватывает Укрзалізниця. Train Force One – для лидеров, имеющих смелость бороться со злом", – говорится в сообщении компании в соцсетях.

Визит Байдена в Польшу продлится до 22 февраля.

Во вторник, 21 февраля, он должен выступить там с речью, посвященной годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

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Андрій Водяний

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