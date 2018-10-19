Трамп лично решил давить на РФ из-за Украины - Волкер

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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В РФ до сих пор надеются, что Трамп изменит политику США в отношении России, но этого не случится, говорит спецпредставитель Госдепа

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Администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом ведет по отношению к России более жесткую политику, чем предыдущая администрация, и решение о санкциях против РФ Трамп принимал лично. Об этом во время выступления в Атлантическом совете заявил спецпредставитель США Курт Волкер, передает Укринформ.

Он отметил, что в России до сих пор надеются, что президент Трамп намерен изменить нынешнюю политику США в отношении РФ. "Я могу всех заверить, что это неправда", - подчеркнул Волкер.

По словам спецпредставителя, нынешняя цель США - "не просто во введении санкций против России, цель в том, чтобы восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины, и обеспечить безопасность для всех людей в Украине".

Ранее Волкер также заявил, что Москва до сих пор считает, что может указывать Украине и другим странам, что им не стоит присоединяться к НАТО, но это решение страны принимают самостоятельно.