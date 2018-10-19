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19.10.2018, 06:30

Волкер о вступлении Украины в НАТО: Россия думает, что решает

Волкер о вступлении Украины в НАТО: Россия думает, что решает - Фото
Курт Волкер (скриншот из видеозаписи)

По словам представителя США, запад считает, что Россия не может решать вместо самих стран, вступать ли им в НАТО

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Москва до сих пор считает, что может указывать Украине и другим странам, что им не стоит присоединяться к НАТО, но это решение страны принимают самостоятельно. Об этом сказал представитель Государственного департамента США Курт Волкер, передает Укринформ

"Россия продолжает сохранять образ мышления, что вправе указывать другим странам, могут ли они принимать решение. У запада кардинально другое мнение. Мы считаем, что эти страны должны самостоятельно принимать решение", - заявил представитель США. 

Волкер отметил, что это ошибочно - считать, что Украина и Грузия не смогут стать членами альянса только потому, что их территория частично оккупирована Россией. 

НАТО поможет Украине со складами боеприпасов после взрывов на арсенале под Ичней. 

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Теги: Курт Волкер, Россия, Украина, нато, оккупация
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