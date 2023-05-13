Трамп заявил, что прекратил бы войну за сутки. Зеленский: он уже имел такую возможность

Президент Владимир Зеленский, отвечая на заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он бы в течение 24 часов прекратил войну РФ против Украины, если бы был президентом, сказал, что у Трампа уже была такая возможность, напомнив, что при его президентстве Крым и часть Донбасса уже были оккупированы. Об этом Зеленский сказал во время общения с итальянскими СМИ.

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"Хочу напомнить, что президент Трамп в любом случае был президентом. У меня была встреча, я тогда тоже уже был президентом. Не было полномасштабного вторжения, но была война, агрессия России, оккупированные Крым, часть Донбасса... Я не уверен, что он тогда был глубоко в этом вопросе, но, тем не менее, он не решил этот вопрос", – сказал президент.

Он еще раз повторил, что не уверен, было ли прекращение войны России против Украины приоритетом для Трампа, но фактически "этот вопрос никто не решил". "Никто. Вопрос не в Трампе. Никто", – подчеркнул президент.

После оккупации Крыма и части Донбасса российский диктатор Владимир Путин, по мнению Зеленского, убедился, "что так можно, нужно просто немного переждать, и можно идти дальше". "Вот почему он и пошел дальше", – сказал президент.

Трамп, который собирается баллотироваться на новый срок, отказался ответить на вопрос, кто, на его взгляд, победит в войне, которую начала Россия против Украины, и является ли Путин военным преступником. Вместе с тем он заявил, что, если снова станет президентом, то "урегулирует эту войну за один день, 24 часа".

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