Трамп о том, желает ли Украине победы в войне: Я просто хочу, чтобы все перестали гибнуть

Бывший президент США Дональд Трамп, который собирается баллотироваться на новый срок, отказался ответить на вопрос, кто, на его взгляд, должен победить в войне, начатой Россией против Украины, и является ли российский диктатор Владимир Путин военным преступником. Трамп сказал это во время встречи с жителями Нью-Гэмпшира, транслировавшейся в прайм-тайм на телеканале CNN.

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На вопрос, поддерживает ли он оказание Соединенными Штатами военной помощи Украине и как бы справился с угрозой, которую представляет Путин, Трамп ответил, что войны не было бы, будь он президентом.

"Если я буду президентом, я урегулирую эту войну за один день, 24 часа", – сказал Трамп.

Он добавил, что готов встретиться с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У них обоих есть слабые и сильные стороны, и в течение 24 часов эта война будет урегулирована. Она закончится, она закончится полностью", – сказал Трамп.

Он отказался отвечать на вопрос, считает ли Путина военным преступником, заметив, что это "следует обсудить позже".

"Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо труднее достичь договоренности, чтобы остановить это", – сказал он. "Если он собирается стать военным преступником, люди схватят его и казнят, тогда он будет бить гораздо сильнее, чем при других обстоятельствах. Это то, что должно обсуждаться позже", – добавил Трамп.

При этом он отметил, что "Путин совершил ошибку", отдав приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

"Его ошибка заключалась в том, что он совершил вторжение. Он бы никогда этого не сделал, будь я президентом", – сказал Трамп.

На вопрос, кому он желает победы в этой войне — Украине или России, он ответил: "Я не думаю о победе или поражении. Я думаю о том, чтобы решить проблему, чтобы мы перестали убивать всех этих людей".

На повторный вопрос, хочет ли бывший президент США победы Украины, Трамп все равно не ответил прямо, сказал, что он хочет, чтобы "все прекратили умирать". "Россияне и украинцы, я хочу, чтобы они перестали погибать. И я сделаю это за 24 часа", – сказал он.

Когда Трампу третий раз задали тот же вопрос, он ответил: "Я скажу так: я хочу, чтобы Европа вкладывала больше денег". Он призвал Европу "уравнять счет". "У них много денег", – сказал Трамп.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине — это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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