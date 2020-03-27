Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Трамп, звони Зеленскому, пусть остановит это". Рон Перлман отшутился в Twitter

"Трамп, звони Зеленскому, пусть остановит это". Рон Перлман отшутился в Twitter - Фото
Рон Перлман в роли Хэлбоя (фото: Instagram Рона Перлмана)
27.03.2020, 19:32

Американский актер Рон Перлман призвал Трампа позвонить Зеленскому и сказать, чтобы тот остановил вирус, иначе не получит военной помощи от США

Американский актер Рон Перлман, известный по роли Хэлбоя, пошутил в Twitter о том, что американскому президенту Дональду Трампу остается только позвонить президенту Украины ВладимируЗеленскому  и попросить того "остановить" коронавирус. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В эти напряженные моменты, я думаю, что Трампу пора позвонить президенту Украины и сказать, что, если он не остановит этот гребаный вирус, то не получит никакой военной помощи, чтобы защитить себя от России", - написал Перлман.

Читайте также: У солиста группы Rammstein Линдеманна коронавирус, он в реанимации

Анастасия Тугай
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский дональд трамп Рон Перлман
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 