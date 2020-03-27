"Трамп, звони Зеленскому, пусть остановит это". Рон Перлман отшутился в Twitter

Рон Перлман в роли Хэлбоя (фото: Instagram Рона Перлмана)

Американский актер Рон Перлман, известный по роли Хэлбоя, пошутил в Twitter о том, что американскому президенту Дональду Трампу остается только позвонить президенту Украины ВладимируЗеленскому и попросить того "остановить" коронавирус.

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"В эти напряженные моменты, я думаю, что Трампу пора позвонить президенту Украины и сказать, что, если он не остановит этот гребаный вирус, то не получит никакой военной помощи, чтобы защитить себя от России", - написал Перлман.

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