У солиста группы Rammstein Линдеманна коронавирус, он в реанимации

Тилль Линдеманн (фото - скриншот видео)

57-летний фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает таблоид Bild.

По информации издания, музыкант находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина.

О госпиталиции Линдеманна сообщил также телеграмм-канал Novel CoronaVirus Channel.

В марте Линдеманн выступал в России со своим новым проектом Lindemann.

По данным на 13:48 27 марта, в России зафиксированы 1036 случаев COVID-19, три человека умерли, выздоровели 45.

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