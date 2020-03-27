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У солиста группы Rammstein Линдеманна коронавирус, он в реанимации

У солиста группы Rammstein Линдеманна коронавирус, он в реанимации - Фото
Тилль Линдеманн (фото - скриншот видео)
27.03.2020, 13:52

Тилль Линдеманн находится в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина

57-летний фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает таблоид Bild.

По информации издания, музыкант находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина.

О госпиталиции Линдеманна сообщил также телеграмм-канал Novel CoronaVirus Channel.

В марте Линдеманн выступал в России со своим новым проектом Lindemann.

По данным на 13:48 27 марта, в России зафиксированы 1036 случаев COVID-19, три человека умерли, выздоровели 45.

  • 22 марта знаменитый оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусной инфекцией.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Арина Толина
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Rammstein Тилль Линдеманн коронавирус
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