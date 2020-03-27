У солиста группы Rammstein Линдеманна коронавирус, он в реанимации

57-летний фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает таблоид Bild.
По информации издания, музыкант находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина.
О госпиталиции Линдеманна сообщил также телеграмм-канал Novel CoronaVirus Channel.
В марте Линдеманн выступал в России со своим новым проектом Lindemann.
По данным на 13:48 27 марта, в России зафиксированы 1036 случаев COVID-19, три человека умерли, выздоровели 45.
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