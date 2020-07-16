Опрос: треть украинцев поддерживают запрет символики СССР, треть - нет

По данным опроса, четверть украинцам безразличен вопрос запрета коммунистической символики

32% украинцев положительно относятся к решению о запрете коммунистической символики, как это предусмотрено действующим законом Украины об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Об этом говорится в результатах совместного опроса фондом Деминициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

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Такая же доля граждан относятся к этому решению отрицательно - 34%. Еще для четверти респондентов - это вообще безразлично.

Несколько больше положительных оценок этого решения среди жителей запада (45%) и центра (33%) по сравнению с югом и востоком - 22% и 24% соответственно.

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"Примечательно, что около четверти граждан во всех регионах относятся к этому вопросу безразлично. По разнице среди возрастных групп - меньше положительного отношения к запрету коммунистической символики - в возрастных категориях старше 60 лет. Среди младших групп респондентов (до 40 лет) больше тех, кого не интересует вопрос запрета коммунистических символов", - отмечается в сообщении.

Опрос проводился 17 -22 апреля во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий, среди 2000 человек. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

16 июля 2019 года Конституционный суд признал конституционным закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики.

Арина Толина

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