Третий день наступления на Херсон. Ситуация сложная, идут активные боевые действия – ОВА

31 августа, на третий день наступления Вооруженных Сил Украины в Херсонской области продолжаются активные бои, ситуация сложная. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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Как отмечается, ВСУ поразили четыре транспортных артерии – Каховский, Дарьевский и два Антоновских моста. По информации ОК "Юг", степень повреждения максимально ограничивает их использование.

ВСУ нанесли удары по четырем пунктам управления вражеских войск, а авиация – 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.

В целом, по словам Янушевича, ситуация в Херсонской области остается чрезвычайно сложной, продолжаются активные боевые действия.

"Просим у жителей области не распространять лишнюю информацию о действиях наших военных, прогнозах и вариантах развития боевых событий. Не ориентируйте врага! Доверяйте только официальным источникам информации. Сохраняем спокойствие, мы обязательно победим!", – написал Янушевич.

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Наталия Медведева

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