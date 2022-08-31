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Третий день наступления на Херсон. Ситуация сложная, идут активные боевые действия – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 16:38
Третий день наступления на Херсон. Ситуация сложная, идут активные боевые действия – ОВА - Фото
Ярослав Янушевич (Фото: пресс-служба ОП)

31 августа, на третий день наступления Вооруженных Сил Украины в Херсонской области продолжаются активные бои, ситуация сложная. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

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Как отмечается, ВСУ поразили четыре транспортных артерии – Каховский, Дарьевский и два Антоновских моста. По информации ОК "Юг", степень повреждения максимально ограничивает их использование.

ВСУ нанесли удары по четырем пунктам управления вражеских войск, а авиация – 16 ударов по опорным пунктам, складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов.

В целом, по словам Янушевича, ситуация в Херсонской области остается чрезвычайно сложной, продолжаются активные боевые действия.

"Просим у жителей области не распространять лишнюю информацию о действиях наших военных, прогнозах и вариантах развития боевых событий. Не ориентируйте врага! Доверяйте только официальным источникам информации. Сохраняем спокойствие, мы обязательно победим!", – написал Янушевич. 

Читайте также: ВСУ наращивают систематическое давление на оккупантов на Херсонском направлении – ISW

Наталия Медведева
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