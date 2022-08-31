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ВСУ наращивают систематическое давление на оккупантов на Херсонском направлении – ISW

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 10:47
ВСУ наращивают систематическое давление на оккупантов на Херсонском направлении – ISW - Фото
Фото: 93 ОМБр Холодный Яр

Вооруженные силы Украины ведут согласованную и просчитанную операцию для подрыва обороноспособности оккупантов на Херсонском направлении. Об этом сказано в очередной аналитической сводке вашингтонского Института изучения войны (ISW).  

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Аналитики отмечают, что "украинское контрнаступление представляет собой согласованный процесс, для правильного проведения которого потребуется некоторое время".

Они также считают, что "Кремль, скорее всего, воспользуется отсутствием быстрой победы в Херсоне или отсутствием комментариев оперативного командования ВСУ относительно хода наступления, чтобы представить украинские усилия как "провальные" и подорвать общественное доверие к их перспективам".

Эксперты отмечают, что уничтожение ВСУ наводимых россиянами понтонных переправ через Днепр по мере развития операции приобретает скорее тактический, нежели стратегический характер – по их мнению, стратегическая задача разрыва эффективных логистических цепочек оккупантов в целом уже решена, и ежедневное уничтожение временных переправ нужно для пресечения попыток оперативного маневрирования.

Одновременно российские силы продолжают перестраивать оборону на юге, вероятно, для подготовки к более широкому контрнаступлению ВСУ, создавая дополнительные линии обороны, пишут аналитики. Они отмечают, что ряд российских подразделений перебрасываются с Донбасса, что ослабляет давление РФ на этом направлении.   

  • Генштаб сегодня сообщил, что за 30 августа ВСУ уничтожили 350 российских оккупантов, 20 танков и 37 единиц техники, при этом наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Кураховском направлениях. 
Сергей Бережной
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Херсон аналитика isw контрнаступление ВСУ
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