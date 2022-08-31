ВСУ уничтожили 350 оккупантов, 20 танков и 37 единиц техники — потери РФ от Генштаба
Вооруженные Силы Украины уничтожили 350 российских оккупантов за минувшие сутки, а также 20 танков и 37 единиц техники. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявили, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Кураховском направлениях.
В утренней сводке Генштаб заявлял, что противник пытался наступать, чтобы улучшить тактическое положение, в направлении Красногоровки и Марьинки, но понес потери и отошел.
Общие потери армии России за время полномасштабного вторжения составили:
личного состава — 47 900 (+350);
танков — 1974 (+20);
боевых бронированных машин — 4312 (+18);
артиллерийских систем — 1091 (+12);
РСЗО — 285 (+3);
средств ПВО — 152 (+1);
самолетов — 234;
вертолетов — 204;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 849 (+2);
крылатых ракет — 196;
кораблей/катеров — 15;
автомобильной техники и автоцистерн — 3236 (+19);
специальной техники — 103.
- 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.
- Военные сразу призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.
- Британская разведка сообщила, что Вооруженные Силы Украины местами отодвинули линию фронта на юге в ходе наступления, которое началось 29 августа.
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