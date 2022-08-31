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ВСУ уничтожили 350 оккупантов, 20 танков и 37 единиц техники — потери РФ от Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 09:18
ВСУ уничтожили 350 оккупантов, 20 танков и 37 единиц техники — потери РФ от Генштаба - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Минобороны Украины)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 350 российских оккупантов за минувшие сутки, а также 20 танков и 37 единиц техники. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявили, что наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Кураховском направлениях. 

В утренней сводке Генштаб заявлял, что противник пытался наступать, чтобы улучшить тактическое положение, в направлении Красногоровки и Марьинки, но понес потери и отошел. 

Общие потери армии России за время полномасштабного вторжения составили: 

личного состава — 47 900 (+350);

танков — 1974 (+20);

боевых бронированных машин — 4312 (+18);

артиллерийских систем — 1091 (+12);

РСЗО — 285 (+3);

средств ПВО — 152 (+1);

самолетов — 234;

вертолетов — 204;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 849 (+2);

крылатых ракет — 196;

кораблей/катеров — 15;

автомобильной техники и автоцистерн — 3236 (+19);

специальной техники — 103.

Читайте также: Мосты, склады и авиаудары. В ОК "Юг" назвали результаты наступления ВСУ за 30 августа

Дмитрий Гриниченко
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армия России война генштаб потери России
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