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РФ собирается снова наступать на Запорожье, на Донбассе идут ожесточенные бои — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 07:41
РФ собирается снова наступать на Запорожье, на Донбассе идут ожесточенные бои — Генштаб - Фото
Бойцы ВСУ. Война (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты собираются возобновить наступление на Запорожском направлении силами 3-го армейского корпуса, на Донбассе идут ожесточенные бои. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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На Бахмутском направлении россияне обстреливали районы Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцево, Майорска и Кодемы. Противник пытался наступать в районе Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, успеха не имел. Оккупанты пытаются установить контроль над Кодемой, бои продолжаются. 

На Авдеевском направлении россияне обстреливали районы Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского, Старомихайловки и Нью-Йорка. Пытались наступать, чтобы улучшить тактическое положение, в направлении Красногоровки и Марьинки, понесли потери и отошли. 

На Запорожском направлении противник перегруппировывает части и подразделения недавно сформированного 3-го армейского корпуса на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы возобновить наступление на данном направлении. 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс Запорожье генштаб
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