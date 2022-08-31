РФ собирается снова наступать на Запорожье, на Донбассе идут ожесточенные бои — Генштаб
Российские оккупанты собираются возобновить наступление на Запорожском направлении силами 3-го армейского корпуса, на Донбассе идут ожесточенные бои. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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На Бахмутском направлении россияне обстреливали районы Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцево, Майорска и Кодемы. Противник пытался наступать в районе Бахмута, Веселой Долины и Зайцево, успеха не имел. Оккупанты пытаются установить контроль над Кодемой, бои продолжаются.
На Авдеевском направлении россияне обстреливали районы Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского, Старомихайловки и Нью-Йорка. Пытались наступать, чтобы улучшить тактическое положение, в направлении Красногоровки и Марьинки, понесли потери и отошли.
- Британская разведка сообщала, что Россия создала 3-й армейский корпус для войны против Украины, который базируется в Нижегородской области, однако он вряд ли окажет решающее воздействие на ход боевых действий.
- На войне против Украины воюют порядка 160 000 российских оккупантов, а в Москве намерены призвать еще 90 000 человек.
- Генштаб сообщал, что российские оккупанты перебрасывают недавно сформированный 3-й армейский корпус на временно оккупированные территории Харьковской и Запорожской областей.
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