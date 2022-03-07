Третий раунд переговоров между Украиной и РФ. Результатов по прекращению огня пока нет

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. По прекращению огня интенсивные консультации будут продолжены. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, в организацию гуманитарных коридоров буду внесены изменения с целью более эффективной помощи украинским гражданам.

"По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации будут продолжены. На сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет", – сказал Подоляк.

Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

3 марта переговоры с Россией не принесли желаемого для украинской стороны результата. Однако стороны достигли понимания в отношении организации гуманитарных коридоров.

Вадим Ребрина

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