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Третий раунд переговоров между Украиной и РФ. Результатов по прекращению огня пока нет

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 20:10
Третий раунд переговоров между Украиной и РФ. Результатов по прекращению огня пока нет - Фото
Михаил Подоляк (скриншот с видео)

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров. По прекращению огня интенсивные консультации будут продолжены. Об этом сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, в организацию гуманитарных коридоров буду внесены изменения с целью более эффективной помощи украинским гражданам.

"По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации будут продолжены. На сегодня результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет", – сказал Подоляк.

  • 3 марта переговоры с Россией не принесли желаемого для украинской стороны результата. Однако стороны достигли понимания в отношении организации гуманитарных коридоров.
Вадим Ребрина
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