Три дня до выборов. Кто проходит в Раду по последним опросам

Коллаж - LIGA.net

В Верховную Раду нового созыва могут пройти пять партий. Об этом свидетельствует последний соцопрос центра Разумкова, который проводили 12-17 июля.

В скобках ниже - результат предыдущего опроса от Рейтинга (с 5 по 11 июля):

44,4% (41,5%) - Слуга народа (партия президента Владимира Зеленского);

13,3% (12,5)- Оппозиционная платформа/За життя (Виктор Медведчук и Юрий Бойко);

8,5% (7,06%) - Батькивщина (Юлия Тимошенко);

7,5% (8,3%) - Европейская солидарность (Петр Порошенко)

6,8% (8,8%) - Голос (Святослав Вакарчук).

Пока не проходят в Раду такие партии:

4,5% (4,6%) - Сила и честь (Игорь Смешко);

3,3% (2,4%) - Радикальная партия Олега Ляшко;

2,5% (3,8%) - Оппозиционный блок;

2,0% (2,0%) - Украинская стратегия Гройсмана.



Рейтинг остальных политических сил менее 2%.

Наибольшую поддержку Слуга народа имеет на юге - 56,4% всех опрошенных и в центре - 37,8%. ОПЗЖ больше всего поддерживают на востоке (22,4%) и на юге (13,3%). За Голос чаще всего готовы голосовать жители запада (12,1%), а за Евросолидарность - запада (8,9%) и центра (6,9%).

Опрос проведен 12-17 июля 2019 года среди 2018 украинцев от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

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