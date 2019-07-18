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18.07.2019, 17:35

Три дня до выборов. Кто проходит в Раду по последним опросам

Три дня до выборов. Кто проходит в Раду по последним опросам - Фото
Коллаж - LIGA.net

По данным социологов, позиции президентской Слуги народа укрепляются

В Верховную Раду нового созыва могут пройти пять партий. Об этом свидетельствует последний соцопрос центра Разумкова, который проводили 12-17 июля.

В скобках ниже - результат предыдущего опроса от Рейтинга (с 5 по 11 июля):

44,4(41,5%) - Слуга народа (партия президента Владимира Зеленского);
13,3(12,5)Оппозиционная платформа/За життя (Виктор Медведчук и Юрий Бойко);
8,5% (7,06%) - Батькивщина (Юлия Тимошенко);
7,5% (8,3%) - Европейская солидарность (Петр Порошенко)
6,8% (8,8%) - Голос (Святослав Вакарчук).

Пока не проходят в Раду такие партии:

4,5(4,6%) - Сила и честь (Игорь Смешко);
3,3% (2,4%) Радикальная партия Олега Ляшко;
2,5% (3,8%) Оппозиционный блок
2,0% (2,0%) - Украинская стратегия Гройсмана.

Рейтинг остальных политических сил менее 2%.

Наибольшую поддержку Слуга народа имеет на юге - 56,4% всех опрошенных и в центре - 37,8%. ОПЗЖ больше всего поддерживают на востоке (22,4%) и на юге (13,3%). За Голос чаще всего готовы голосовать жители запада (12,1%), а за Евросолидарность - запада (8,9%) и центра (6,9%).

Опрос проведен 12-17 июля 2019 года среди 2018 украинцев от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

Читайте также: Соцопрос: Лидерство Слуги народа укрепляется 

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Теги: Слуга народа, выборы, голос, опрос, Батькивщина, европейская солидарность, Оппозиционная платформа - За життя
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