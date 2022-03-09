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"Три дня на захват Харькова". СБУ показала допрос пленного начальника взвода

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 13:11
Захваченный в плен российский военный дает признательные показания (скриншот - видео допроса СБУ)

Служба безопасности Украины показала видео допроса одного из первых российских пленных, который признается, что ехал не на "учения", а на войну в Украину. На оккупацию Харькова им давали три дня.

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На границу Украины он прибыл в первый же день полномасштабного вторжения, 24 февраля около 5:00.

Была команда захватить Харьков, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы для гражданских и занять город. Также имели разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям Харькова, признается пленный начальник взвода.

Оккупантам говорили, что они "миротворцы", которые должны "освободить Украину от нацистов".

Вместо "легкой прогулки" по Украине оккупантов ждал тотальный разгром, говорят в СБУ.

Из целого взвода российских захватчиков выжил только офицер на видео и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.

Теперь все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ: "Ни один захватчик не останется безнаказанным".

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Валерия Кондратова
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Служба безопасности Украины война с россией военопленные
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