"Три дня на захват Харькова". СБУ показала допрос пленного начальника взвода
Служба безопасности Украины показала видео допроса одного из первых российских пленных, который признается, что ехал не на "учения", а на войну в Украину. На оккупацию Харькова им давали три дня.
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На границу Украины он прибыл в первый же день полномасштабного вторжения, 24 февраля около 5:00.
Была команда захватить Харьков, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы для гражданских и занять город. Также имели разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям Харькова, признается пленный начальник взвода.
Оккупантам говорили, что они "миротворцы", которые должны "освободить Украину от нацистов".
Вместо "легкой прогулки" по Украине оккупантов ждал тотальный разгром, говорят в СБУ.
Из целого взвода российских захватчиков выжил только офицер на видео и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.
Теперь все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ: "Ни один захватчик не останется безнаказанным".
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