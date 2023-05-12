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Три дрона уничтожили бронетранспортер оккупантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 21:03
Три дрона уничтожили бронетранспортер оккупантов – видео - Фото
Фото - скриншот с видео

Бронетранспортер МТ-ЛБ российских оккупантов атаковали один за другим три дрона-камикадзе и в итоге полностью его уничтожили. Видеофиксация атаки в этот раз велась "с двух точек" – камерами дронов и самими оккупантами. Объединенный репортаж опубликовал в Telegram Сергей Стерненко.  

По сообщению Стерненко, примененные для атаки FPV-дроны были приобретены на средства, собранные краудфандингом. 

На видео показано, что первый дрон попал в защитную сетку бронетранспортера, но не взорвался. 

Удар вторым дроном привел к многочисленным ранениям у находившихся в МТ-ЛБ оккупантов, которые после этого покинули бронетранспортер. 

Попадание третьего дрона вызвало, как утверждают выжившие оккупанты, детонацию боезапаса и полное уничтожение "мотолыги".

Смотрите также: "Тигр", "Град", два "Камаза" – СБУ показала видео "небесной кары" для оккупантов

Сергей Бережной
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Сергей Стерненкобронетранспортердроны-камикадзеFPV
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