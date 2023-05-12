Три дрона уничтожили бронетранспортер оккупантов – видео

Бронетранспортер МТ-ЛБ российских оккупантов атаковали один за другим три дрона-камикадзе и в итоге полностью его уничтожили. Видеофиксация атаки в этот раз велась "с двух точек" – камерами дронов и самими оккупантами. Объединенный репортаж опубликовал в Telegram Сергей Стерненко.

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По сообщению Стерненко, примененные для атаки FPV-дроны были приобретены на средства, собранные краудфандингом.

На видео показано, что первый дрон попал в защитную сетку бронетранспортера, но не взорвался.

Удар вторым дроном привел к многочисленным ранениям у находившихся в МТ-ЛБ оккупантов, которые после этого покинули бронетранспортер.

Попадание третьего дрона вызвало, как утверждают выжившие оккупанты, детонацию боезапаса и полное уничтожение "мотолыги".

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