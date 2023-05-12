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"Тигр", "Град", два "Камаза" – СБУ показала видео "небесной кары" для оккупантов видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 17:46
Скриншот с видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
"Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео
Украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов – видео
Украинский дрон-камикадзе прилетел в "Тигр" российских оккупантов – видео

Служба безопасности опубликовала видео охоты на оккупантов, которую устроили спецназовцы службы с помощью квадрокоптеров.

"Спецназовцы СБУ устроили "небесную кару" оккупантам с помощью FPV-дронов", – говорится в сообщении.

В этот раз, по данным СБУ, были поражены бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем, "Град", два "Камаза", ПТРК и живая сила противника.

Смотрите: Танки Т-90 и Т-72, БМП и опорные пункты. Спецподразделение СБУ в апреле уничтожило 21 цель — видео ударов

Вадим Ребрина
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