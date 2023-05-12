Служба безопасности опубликовала видео охоты на оккупантов, которую устроили спецназовцы службы с помощью квадрокоптеров.
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"Спецназовцы СБУ устроили "небесную кару" оккупантам с помощью FPV-дронов", – говорится в сообщении.
В этот раз, по данным СБУ, были поражены бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем, "Град", два "Камаза", ПТРК и живая сила противника.
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