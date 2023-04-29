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Танки Т-90 и Т-72, БМП и опорные пункты. Спецназ СБУ в апреле уничтожил 21 цель — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2023, 13:56
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Бойцы спецназа Службы безопасности Украины в апреле уничтожили 21 цель российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав видео ударов по врагу. 

Сообщается, что с начала апреля бойцы Центра специальных операций "А" из подразделения "Белый волк" поразили 21 цель.
Воины уничтожили четыре танка Т-90 и Т-72, девять боевых машин пехоты, бронетранспортер, три опорные пункта россиян, тягач МТЛБ, грузовик "Урал" и другой военный транспорт.

Видео боя: операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Дмитро Гриниченко
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