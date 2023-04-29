Бойцы спецназа Службы безопасности Украины в апреле уничтожили 21 цель российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав видео ударов по врагу.
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Сообщается, что с начала апреля бойцы Центра специальных операций "А" из подразделения "Белый волк" поразили 21 цель.
Воины уничтожили четыре танка Т-90 и Т-72, девять боевых машин пехоты, бронетранспортер, три опорные пункта россиян, тягач МТЛБ, грузовик "Урал" и другой военный транспорт.
Видео боя: операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.
- Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.
- Под Бахмутом артиллеристы 45 бригады прямой наводкой уничтожили минометчиков РФ — видео.
- Видео: В Бахмуте террористы Вагнера пытались пойти на штурм. Их разнесли минометами.
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