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Три главные новости Украины и мира на 19:00 24 июля

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 19:00
Три главные новости Украины и мира на 19:00 24 июля - Фото

1. ОЛИМПИАДА: УКРАИНА ЗАВОЕВАЛА ПЕРВУЮ МЕДАЛЬ. Украинская дзюдоистка Дарья Белодед получила бронзу в весе до 48 кг. Эта награда стала первой в профессиональной карьере спортсменки (подробнее).

2. "ПРОДАВАЛ ПРОПАГАНДУ". УКРАИНА ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ "РОССИЙСКОГО AMAZON". Зеленский подписал указ о введении санкций против крупного российского онлайн-ритейлера Wildberries и его основательницы Татьяны Бакальчук (подробнее).

3. В ПОЛЬШЕ В ДТП ПОСТРАДАЛИ 10 ЧЕЛОВЕК: ИЗ НИХ СЕМЕРО – УКРАИНЦЫ. ВСЕ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ. ДТП произошло в Лодзинском воеводстве, столкнулся легковой автомобиль и микроавтобус с девятью пассажирами (подробнее).

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