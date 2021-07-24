Три главные новости Украины и мира на 19:00 24 июля
1. ОЛИМПИАДА: УКРАИНА ЗАВОЕВАЛА ПЕРВУЮ МЕДАЛЬ. Украинская дзюдоистка Дарья Белодед получила бронзу в весе до 48 кг. Эта награда стала первой в профессиональной карьере спортсменки (подробнее).
2. "ПРОДАВАЛ ПРОПАГАНДУ". УКРАИНА ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ "РОССИЙСКОГО AMAZON". Зеленский подписал указ о введении санкций против крупного российского онлайн-ритейлера Wildberries и его основательницы Татьяны Бакальчук (подробнее).
3. В ПОЛЬШЕ В ДТП ПОСТРАДАЛИ 10 ЧЕЛОВЕК: ИЗ НИХ СЕМЕРО – УКРАИНЦЫ. ВСЕ ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ. ДТП произошло в Лодзинском воеводстве, столкнулся легковой автомобиль и микроавтобус с девятью пассажирами (подробнее).
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