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В Польше в ДТП пострадали 10 человек: из них семеро – украинцы. Все госпитализированы

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 15:06
В Польше в ДТП пострадали 10 человек: из них семеро – украинцы. Все госпитализированы - Фото
Место ДТП в Польше (Фото - скриншот из видео - TVN24)
дополнено

В Польше в Лодзинском воеводстве 10 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, семеро из них – украинцы. Об этом сообщает TVN24

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ДТП произошло утром. Столкнулись легковой автомобиль Nissan и микроавтобус Volkswagen с девятью пассажирами, семеро из них – граждане Украины. От столкновения машины улетели в кюветы по обеим сторонам дороги.

Всех участников ДТП госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. 

Предварительно вину за аварию возлагают на водительницу Nissan. 36-летняя женщина управляла автомобилем в нетрезвом состоянии и неожиданно съехала на встречную полосу. Тест на алкоголь показал четыре промилле. 

ДОПОЛНЕНО В 19:05. Несколькими часами позже двоих украинцев выписали из больницы, еще один украинец умер, сообщили в посольстве Украины в Польше.

  • 22 июля сообщалось, что в Киеве женщина с явными признаками алкогольного опьянения на автомобиле Audi совершила ДТП. По данным ЦПК, за рулем якобы была судья Деснянского суда Киева Светлана Колегаева. Она вылетела с дороги, сбила столб и врезалась в дерево, "чуть не сбив пешеходов".
Владислав Сердюк
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дтп польша
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