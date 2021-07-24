В Польше в ДТП пострадали 10 человек: из них семеро – украинцы. Все госпитализированы

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В Польше в Лодзинском воеводстве 10 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, семеро из них – украинцы. Об этом сообщает TVN24.

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ДТП произошло утром. Столкнулись легковой автомобиль Nissan и микроавтобус Volkswagen с девятью пассажирами, семеро из них – граждане Украины. От столкновения машины улетели в кюветы по обеим сторонам дороги. Всех участников ДТП госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Предварительно вину за аварию возлагают на водительницу Nissan. 36-летняя женщина управляла автомобилем в нетрезвом состоянии и неожиданно съехала на встречную полосу. Тест на алкоголь показал четыре промилле. ДОПОЛНЕНО В 19:05. Несколькими часами позже двоих украинцев выписали из больницы, еще один украинец умер, сообщили в посольстве Украины в Польше. 22 июля сообщалось, что в Киеве женщина с явными признаками алкогольного опьянения на автомобиле Audi совершила ДТП. По данным ЦПК, за рулем якобы была судья Деснянского суда Киева Светлана Колегаева. Она вылетела с дороги, сбила столб и врезалась в дерево, "чуть не сбив пешеходов".

Владислав Сердюк

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