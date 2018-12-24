Трое моряков назвали себя пленными и отказались от показаний

Украинский моряк (фото: Иван Лищина/Facebook)

Еще трое украинских моряков назвали себя "военнопленными" и отказались от дачи показаний. Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов Николай Полозов.

"Член экипажа буксира "Яны Капу" Андрей Шевченко находится в хорошем расположении духа, жалоб на здоровье не высказывал. В ходе следственных действий Шевченко заявил, что является военнопленным и отказался от дачи иных показаний", - написал Полозов.

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Также, по словам адвоката, Шевченко предупредили о "психологической обработке" сотрудниками ФСБ других украинских моряков, а также о потенциальной опасности "внутрикамерной разборки".

Кроме Шевченко военнопленными себя сегодня назвали также Михаил Власюк и Юрий Будзыло.

Всего же военнопленным себя назвал уже 21 украинский моряк.

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