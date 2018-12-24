Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.12.2018, 21:46

Трое моряков назвали себя пленными и отказались от показаний

Трое моряков назвали себя пленными и отказались от показаний - Фото
Украинский моряк (фото: Иван Лищина/Facebook)

Украинские моряки с буксира "Яны Капу", которые сейчас находятся в России, отказались от показаний и назвали себя военнопленными РФ

Реклама
Реклама

Еще трое украинских моряков назвали себя "военнопленными" и отказались от дачи показаний. Об этом в Facebook сообщил координатор группы адвокатов Николай Полозов.

"Член экипажа буксира "Яны Капу" Андрей Шевченко находится в хорошем расположении духа, жалоб на здоровье не высказывал. В ходе следственных действий Шевченко заявил, что является военнопленным и отказался от дачи иных показаний", - написал Полозов.

Реклама

Также, по словам адвоката, Шевченко предупредили о "психологической обработке" сотрудниками ФСБ других украинских моряков, а также о потенциальной опасности "внутрикамерной разборки". 

Кроме Шевченко военнопленными себя сегодня назвали также Михаил Власюк и Юрий Будзыло.

Всего же военнопленным себя назвал уже 21 украинский моряк.

Читайте также: Моряк из Сватово обучает сокамерника по СИЗО украинскому языку

Отправить:
Распечатать:
Теги: нападение рф на украину, военнопленные моряки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 