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Труба рассказал детали обнаружения прослушки в своем кабинете

Труба рассказал детали обнаружения прослушки в своем кабинете - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.11.2019, 21:57

По словам директора ГБР, прослушку выявила согтрудница технического персонала

Директор Госбюро расследований Роман Труба рассказал детали обнаружения в его рабочем кабинете незаконного прослушивающего устройства. Об этом Труба сказал в интервью Lb.ua.

По его словам, устройство обнаружили 21 сентября. Труба говорит, что он в это время не был в Киеве.

"На рабочем месте находилась сотрудница, которая открыла окна кабинета для проветривания. И после включения вентиляции услышала странные звуки. После осмотра вентиляционного канала было обнаружено это устройство. Вызвали правоохранительные органы…" – рассказал Труба.

При этом он отказался сообщить, кто именно получал информацию с записывающего устройства, уточнив, что запись велась на протяжении более трех месяцев.

"Главная проблема в другом – я, как руководитель правоохранительного органа, и мои сотрудники незащищены. Это - угроза безопасности не только для меня (фамилия здесь не главное). Может руководитель любой правоохранительной структуры быть уверенным сегодня, что у него нет такой прослушки? Нет, не может", - сказал Труба.

Недавно в Telegram были опубликованы якобы записи прослушки в кабинете Трубы.

Труба не стал отвечать на вопрос, его ли голос звучит на обнародованной в записи.

 

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Роман Труба прослушка гбр
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