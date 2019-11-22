Труба отказался отвечать, его ли голос на записях: видео

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор ГБР Роман Труба не стал отвечать на вопрос, его ли голос звучит на обнародованной в Telegram записи, где человек с голосом, похожим на голос Трубы, отчитывается перед предположительно главой ОП Андреем Богданом о расследовании дел против пятого президента Петра Порошенко.

Труба принял участие в программе "Свобода слова Савика Шустера".

После демонстрации соответствующей аудиозаписи ведущий спросил у главы ГБР: "Это ваш голос?".

Труба ответил: "По поводу записей, которые были обнародованы анонимным абонентом на Telegram-канале, я могу сказать следующее: они были в определенной степени ожидаемыми, и я хочу, чтобы присутствующие обратили внимание, в какое время эти записи были обнародованы…".

Далее Труба стал описывать, сколько в его подчинении людей и каких результатов он достиг в работе, чем вызвал улыбки у участников программы.

На повторный вопрос от одной из журналисток в студии, его ли голос на записи, Труба ответил: "Я не могу нести никакой ответственности за шоу, которое происходит с записями…".

Ранее Труба назвал записи "фейком и провокацией".

Весь скандал с прослушкой главы ГБР - коротко.