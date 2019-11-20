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Скандал с прослушкой. Глава ГБР: В отставку не уйду

Скандал с прослушкой. Глава ГБР: В отставку не уйду - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.11.2019, 16:40

Роман Труба считает аудиозаписи фейком

Директор Госбюро расследований Роман Труба утверждает, что появившиеся в сети аудиозаписи, где человек с похожим на его голос якобы получает указания из Офиса президента, являются фейком и провокацией, из-за которой он не намерен уходить отставку. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Интересует вопрос - буду ли я подавать в отставку? Не буду" - сказал Труба.

На прямые вопросы, отрицает ли он, что на записях его голос, Труба повторил: "Я на фейки и провокации, которые совершаются против руководителя новосозданного органа, не буду отвечать".

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Уточняя, означает ли это, что на записях не его голос, и глава ОП Андрей Богдан не давал ему указаний, Труба сказал: "На директора ГБР не влиял никто из политических деятелей и руководителей государства и не будет этого делать, я вас в этом могу заверить".

Справка. В сентябре Труба сообщил, что в его кабинете велась прослушка. В ноябре на анонимном Telegram-канале появилось несколько аудиозаписей, на которых человек с похожим на его голос получает указания о расследованиях. В частности, он якобы отчитывался перед главой ОП Андреем Богданом о ходе дел против пятого президента Петра Порошенко. Этот же человек говорил собеседнику, что якобы возил президенту Владимиру Зеленскому проект подозрения бывшей и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун. Также он якобы по указанию Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки приостанавливает на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.

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Роман Труба прослушка
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