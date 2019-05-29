Труба сказал, что в ГБР ротация, а не "летят головы"

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Увольнения в Госбюро расследований – это ротация и это нормальный процесс, заявил глава ГБР Роман Труба, передает пресс-служба ведомства.

"Государственные органы не должны быть законсервированными, а кадровые обновления – это обычный процесс", - сказал он.

Трое руководителей подразделений центрального аппарата и глава одного из территориальных управления уволены из ГБР по окончанию испытательного срока, пояснили также в ведомстве. "Это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки, оттачивает свой профессионализм, набирает силу", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова сообщила об увольнении четырех руководителей подразделений ГБР, отметив: "Как предполагалось, полетели головы в Государственном бюро расследований".