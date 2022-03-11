Трупы оккупантов из Украины свозят в Беларусь – BBC

Русская служба BBC получила информацию о том, что трупы российских военных из Украины свозят в беларуский Мозырь, где складывают их в морге вне холодильника, а затем увозят в неизвестном направлении. Об этом BBC сообщает в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Агентство отмечает, что с начала войны в независимых беларуских и украинских СМИ стали появляться сообщения о моргах и больницах в городах на юге Беларуси, якобы переполненных телами российских военных.

Особое внимание журналистов привлек Мозырь – небольшой город, расположенный примерно в 60 км от беларуско-украинской границы.

По словам собеседника агентства, на улицах города много военных – предположительно из Чечни, можно увидеть автомобили с российскими номерами.

Вот что сообщил источник BBC, который знаком с сотрудниками морга: "Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение – 5 на 5 квадратных метров, там их складируют на некоторое время, они гниют, воняют – потом тела куда-то увозят. Это делают сами солдаты. Все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом".

"Сколько этих трупов – никто не знает, но все в ужасе от происходящего. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто захоранивают", – добавил источник.

Согласно сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 11 марта, общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют более 12 000 личного состава.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.