Трюдо рассказал, что обсудит на встрече с Зеленским

Джастин Трюдо (фото - Flickr Европарламента)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи в Торонто будут "искать способы увеличить количество рабочих мест" в обеих странах. Об этом заявил Трюдо, пишет Укринформ.

По его словам, "Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях".

"С нетерпением ожидаю встречи с президентом Зеленским... Обсудим пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах", - сказал Трюдо.

В его офисе добавили, что во время переговоров также рассмотрят "усилия Украины в реформировании на пути к евроатлантической интеграции и ситуацию с безопасностью в регионе".

25 июня 2019 года сообщалось, что Зеленский с 1 по 3 июля будет в Канаде с рабочим визитом.