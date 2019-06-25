Зеленский поедет в Канаду

Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский с 1 по 3 июля будет в Канаде с рабочим визитом, сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Там он примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Также запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Джастином Трюдо, главой МИД Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов. Кроме того, президент встретится с украинской общиной Канады.

Ранее сегодня временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что дата визита Зеленского в Соединенные Штаты для встречи с президентом Дональдом Трампом еще не определена.