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25.06.2019, 18:45

Зеленский поедет в Канаду

Зеленский поедет в Канаду - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

Встречи запланированы с премьер-министром, главой МИД и украинской диаспорой в Канаде

Президент Владимир Зеленский с 1 по 3 июля будет в Канаде с рабочим визитом, сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Там он примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Также запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Джастином Трюдо, главой МИД Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов. Кроме того, президент встретится с украинской общиной Канады.

Ранее сегодня временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что дата визита Зеленского в Соединенные Штаты для встречи с президентом Дональдом Трампом еще не определена.

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Теги: Владимир Зеленский
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