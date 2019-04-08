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08.04.2019, 15:39

Центр Разумкова: кого поддержат избиратели Тимошенко и Гриценко

Центр Разумкова: кого поддержат избиратели Тимошенко и Гриценко - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замдиректора центра имени Разумкова Михаил Мищенко рассказал о предпочтениях избирателей во втором туре

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Многие избиратели рейтинговых политиков, которые не попали во второй тур, склонны голосовать за кандидата в президенты Владимира Зеленского. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко, передает корреспондент LIGA.net.

Мищенко отметил, что по одному из предвыборных опросов среди тех, кто голосовал за кандидата в президенты, лидера Оппозиционной платформы - За життя Юрия Бойко, 35% ответили, что будут голосовать за Владимира Зеленского и только 2% - Петра Порошенко.

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Среди тех, кто голосовал за лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко, 25% - за Зеленского, 19% - Порошенко. За Зеленского готовы проголосовать 32% электората лидера Радикальной партии Олега Ляшко, только 16% отдадут свой голос за Порошенко.

Среди электората лидера Батькивщины Юлии Тимошенко - 41% за Зеленского, 10% - Порошенко.

"Электорат наиболее рейтинговых политиков, которые не вышли во второй тур, больше склоняется голосовать за Зеленского, чем за Порошенко. Но это был опрос еще до первого тура. Значительное влияние на позицию электората того или иного политика будет оказывать призыв самого кандидата", - сказал он.

7 апреля ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов: шоумен Владимир Зеленский (30,24%), действующий глава государства Петро Порошенко (15,95%). 

Читайте также: Вопрос к социологам. Каким опросам доверять. Разбор LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, юлия тимошенко, олег ляшко, анатолий гриценко, юрий бойко, Михаил Мищенко
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