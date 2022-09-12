Цифровая "бавовна" от IT-армии: более 2400 парализованных сайтов за две недели

С 29 августа по 11 сентября IT-армия приостановила работу крупнейших российских банков, онлайн-сервисов автосалонов, системы электронного документооборота, а также пропагандистских СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Из-за парализованных сервисов крупнейших и важнейших банков России, Газпромбанка, Московского Кредит Банка, Совкомбанка россияне не смогли воспользоваться онлайн-банкингом и провести финансовые операции со смартфона.

"Более того, "вторая армия" не могла получить зарплаты, а их родные – компенсации. К нищете им не привыкать", – говорится в сообщении.

Украинские киберспециалисты приостановили работу крупнейшей онлайн-площадки по продаже автомобилей и запчастей – Дром.

Из-за взломанной системы электронного документооборота у предприятий молочной продукции оптовые и розничные продавцы вынуждены обрабатывать документы вручную.

Также кибератака вывела из строя крупные пропагандистские российские медиа – Rambler, Газета.Ru, МК.

Киберспециалисты позаботились также о том, чтобы на центральных телеканалах временно оккупированного Крыма школьники и студенты получили поздравления с 1 сентября от президента Украины Владимира Зеленского.

20 августа Стратком ВСУ сообщил, что украинские хакеры взломали телевидение временно оккупированного Крыма и показали видеообращение Зеленского.

Вадим Ребрина

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