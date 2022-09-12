UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Цифровая "бавовна" от IT-армии: более 2400 парализованных сайтов за две недели

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 18:17
Цифровая
Кибератака

С 29 августа по 11 сентября IT-армия приостановила работу крупнейших российских банков, онлайн-сервисов автосалонов, системы электронного документооборота, а также пропагандистских СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Из-за парализованных сервисов крупнейших и важнейших банков России, Газпромбанка, Московского Кредит Банка, Совкомбанка россияне не смогли воспользоваться онлайн-банкингом и провести финансовые операции со смартфона.

"Более того, "вторая армия" не могла получить зарплаты, а их родные – компенсации. К нищете им не привыкать", – говорится в сообщении.

Украинские киберспециалисты приостановили работу крупнейшей онлайн-площадки по продаже автомобилей и запчастей – Дром.

Из-за взломанной системы электронного документооборота у предприятий молочной продукции оптовые и розничные продавцы вынуждены обрабатывать документы вручную.

Также кибератака вывела из строя крупные пропагандистские российские медиа – Rambler, Газета.Ru, МК.

Киберспециалисты позаботились также о том, чтобы на центральных телеканалах временно оккупированного Крыма школьники и студенты получили поздравления с 1 сентября от президента Украины Владимира Зеленского.

  • 20 августа Стратком ВСУ сообщил, что украинские хакеры взломали телевидение временно оккупированного Крыма и показали видеообращение Зеленского.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский кибератака Минцифра
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 