ЦИК назвал территории, где не будут проводить выборы президента

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Центральная избирательная комиссия определила перечень территориальных избирательных округов оккупированного Крыма и Донецкой и Луганской областей, где не будут организовывать и проводить очередные выборы президента Украины 31 марта. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК во вторник, передает пресс-служба Центризбиркома.

Как отметил член ЦИК Михаил Вербенский, голосование на выборах президента не должно организовываться и проводиться на избирательных участках в пределах округов 1-10 и 224 и 225, которые охватывают оккупированный Крым и Севастополь, а также территории Донецкой и Луганской областей в пределах округов 41-44 , 53-56, 61, 104, 108-111 и часть территорий в округах №45, 46, 51, 52, 59, 60, 105-107, 112-114.

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Решение было принято на основе указа президента от 7 февраля, в котором были утверждены границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях, а также на основе представлений Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.

Ранее сегодня сообщалось, что Центральная избирательная комиссия увеличила расходы на выборы президента почти на 10 млн грн. Глава ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что необходимость внесения таких изменений связана с увеличением количества зарегистрированных кандидатов на пост президента до 44 человек.