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12.02.2019, 10:37

В ЦИК сказали, почему увеличили расходы на выборы президента

В ЦИК сказали, почему увеличили расходы на выборы президента - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сумма расходов на выборах президента составила 275 млн 978 тыс грн

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Центральная избирательная комиссия увеличила расходы на выборы президента почти на 10 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

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Таким образом, сумма расходов увеличилась почти на 9 млн 947 тыс 723 грн. Соответствующее решение было принято на заседании 11 февраля 2019 года.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что необходимость внесения таких изменений связана с увеличением количества зарегистрированных кандидатов на пост президента до 44 человек.

В утвержденной ЦИК смете от 3 января предусматривались расходы в расчете на 25 кандидатов в президенты. В изменениях также учли результаты проведенных торгов по закупке товаров и услуг.

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"После проведения ряда тендеров есть определенная экономия бюджета, потому что нам удалось закупить за меньшую цену. Именно поэтому вносятся соответствующие изменения", - сказала Слипачук, сообщает гражданская сеть Опора.

После внесенных изменений сумма расходов составляет 275 млн 978 тыс грн.

Также комиссия утвердила распределение средств госбюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов на общую сумму 2 мдрд 354 млн 880 тыс грн.

На избирательные комиссии распределено 40 млн 820 тыс грн, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 146 млн 616 тыс грн.

В случае проведения повторного голосования на выборах президента предусмотрен резерв средств, который составляет 891 млн 464 тыс грн.

 LIGA.net предлагает читателям короткую и понятную инструкцию, как проверить наличие своей фамилии в списках накануне выборов президента.

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Теги: кандидаты, цик, расходы, смета, татьяна слипачук
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