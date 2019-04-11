ЦИК не будет продлевать работу участков из-за Песаха

Выборы (фото - ЕРА)

Центральная избирательная комиссия не будет продлевать работу избирательных участков по просьбе главного раввина Украины Моше Реувен Асман. Об этом раввин сообщил в Facebook.

В официальном обращении к ЦИК он просил продлить работу некоторых участков в крупных городах, поскольку 21 апреля – второй день Песаха и иудеям запрещено что-либо делать до того, как выйдут звезды.

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"10 апреля ЦИК ответил, что, к сожалению, не могут изменить норму действующего закона о времени работы избирательных участков, так как это норма закона, а не решение ЦИК, - написал раввин.

В то же время он напомнил, что можно войти на избирательный участок до 20.00 "и оставаться там до исхода праздника в 20:54, то есть, до выхода звезд", после чего – проголосовать.