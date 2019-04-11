Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.04.2019, 14:50

ЦИК не будет продлевать работу участков из-за Песаха

ЦИК не будет продлевать работу участков из-за Песаха - Фото
Выборы (фото - ЕРА)

Раввин напоминает, что можно войти на избирательный участок до 20.00 "и оставаться там до исхода праздника в 20:54", а потом - проголосовать

Реклама
Реклама

Центральная избирательная комиссия не будет продлевать работу избирательных участков по просьбе главного раввина Украины Моше Реувен Асман. Об этом раввин сообщил в Facebook.

В официальном обращении к ЦИК он просил продлить работу некоторых участков в крупных городах, поскольку 21 апреля – второй день Песаха и иудеям запрещено что-либо делать до того, как выйдут звезды.

Реклама

"10 апреля ЦИК ответил, что, к сожалению, не могут изменить норму действующего закона о времени работы избирательных участков, так как это норма закона, а не решение ЦИК, - написал раввин.

В то же время он напомнил, что можно войти на избирательный участок до 20.00 "и оставаться там до исхода праздника в 20:54, то есть, до выхода звезд", после чего – проголосовать.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Песах, раввин, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 