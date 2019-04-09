Выборы. Главный раввин Украины просит продлить время голосования

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Главный раввин Украины Моше Реувен Азман просит Центральную избирательную комиссию продлить в день голосования на президентских выборах во втором туре время работы избирательных участков до 22:30, поскольку этот день – второй день праздника Песах. Об этом говорится в его заявлении.

Он мотивирует свою просьбу необходимостью обеспечить всем гражданам возможность проголосовать, однако те, кто исповедуют иудаизм в этот день не имеют права что-либо делать до того, как появятся звезды.

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Раввин просит продлить работу хотя бы по одному участку в каждом из больших городов.

Ранее сегодня в ЦИК сообщили, что отменили регистрацию на выборы четырех международных наблюдателей.