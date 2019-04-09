ЦИК отменила регистрацию четырех международных наблюдателей

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию четырех международных наблюдателей от международной неправительственной организации CANADEM. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК по итогам очередного заседания комиссии.

В ходе заседания ЦИК также утвердила изменения в состав участковых избирательных комиссий двух заграничных округов.

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CANADEM - это некоммерческая организация, основанная в Оттаве в 1996 году при финансовой поддержке Global Affairs Canada.

Ранее сегодня представители ЦИК и Суспільного разъяснили, что будет с дебатами кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.