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27.05.2019, 17:52

ЦИК не успевает напечатать бюллетени к выборам в Раду

ЦИК не успевает напечатать бюллетени к выборам в Раду - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ожидаемые расходы на изготовление бюллетеней составят более 290 млн грн

Для внеочередных парламентских выборов необходимо напечатать более 60 млн бюллетеней, но из-за сжатых сроков ЦИК не успевает провести необходимые процедуры. Об этом сегодня на брифинге сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

"Бюллетеней надо будет изготовить приблизительно в два раза больше, чем на президентских выборах, поскольку у нас две составляющих - выборы по одномандатным округам - больше 30 млн бюллетеней и по многомандатному округу - тоже более 30 млн бюллетеней", - сообщил Радченко.

Он добавил, что ожидаемые расходы на их изготовление составят более 290 млн грн.

Радченко отметил, что такие объемы - огромная нагрузка на предприятие, которое будет печатать бюллетени. Вместе с тем, закон предусматривает очень сжатые сроки на их изготовление - 17 дней, а ЦИК не успеет утвердить форму документа.

"Центральная избирательная комиссия не может своевременно и точно установить, какими именно будут форма и размер избирательного бюллетеня, потому что на момент объявления торгов мы не будем знать точное количество участников избирательного процесса", - отметил он.

"Если, например, кандидатами пожелают стать 20 партий, бюллетень будет 20х30 см, а если таких партий будет 50 - то бюллетень будет более 80 см, и это в 2,5 раза больший бюллетень. Соответственно, в 2,5 раза больше средств и намного меньше станков, которые могут технически потянуть такую печать", - подчеркнул он.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что в связи с этим 24 мая ЦИК обратилась к президенту, Кабмину и депутатам по поводу необходимости внесения изменений в законодательство о публичных закупках. Рабочая группа из представителей этих органов должна собраться в среду, 29 мая.

Ранее в ЦИК заявили, что не могут обеспечить подготовку к парламентским выборам в соответствии с действующим законодательством в сфере публичных закупок

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Теги: бюллетень, выборы-2019, евгений радченко
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