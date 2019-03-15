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15.03.2019, 13:07

ЦИК о камерах видеонаблюдения на участках: Вызывает улыбку

ЦИК о камерах видеонаблюдения на участках: Вызывает улыбку - Фото
Евгений Радченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ЦИК прокомментировали возможность видеонаблюдения на избирательных участках на выборах президента

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Видеонаблюдения на избирательных участках в день голосования 31 марта не будет, поскольку это не предусмотрено украинским законодательством. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко.

"Это один из тех вопросов, которые вызывают улыбку и на которые, откровенно говоря, надоело отвечать", - отметил Радченко.

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Он напомнил, что, в свое время на избирательных участках было организовано видеонаблюдение, которое обошлось госбюджету в 996 млн грн.

Были закуплены более 32 000 программно-аппаратных комплексов: компьютеры, видеокамеры, кабели, металлические шкафы для хранения этого оборудования, шнуры.

"В результате через 32000 таких комплексов было осуществлено немного более чем 180 тысяч заходов в эту систему, приблизительно 7,5 раз на каждый избирательный участок люди заходили посмотреть. То есть, эффективность говорит сама за себя", - отметил он.

По его словам, видеонаблюдение на избирательных участках не предусмотрено ни одним законом Украины. "Поэтому видеонаблюдения не будет. Вместе с тем... органы местного самоуправления имеют право обеспечить охрану и безопасность помещений..., где находятся избирательные комиссии", - отметил он.

15 марта 2019 года Центризбирком предложил окружным комиссиям самостоятельно закупить архивные боксы, в которых будет перевозиться документация.

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Теги: видеонаблюдение, цик, выборы-2019, камеры, евгений радченко
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