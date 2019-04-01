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01.04.2019, 00:10

ЦИК обработал более 1% протоколов: Зеленский лидирует

ЦИК обработал более 1% протоколов: Зеленский лидирует - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По итогам обработки 1,1% протоколов тройка лидеров выглядит так: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко

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Центральная избирательная комиссия обработала 1,1% протоколов по всей стране.

Как сообщает ЦИК на официальном сайте, на первом месте - Владимир Зеленский с 26,99%. На втором - действующий президент Петр Порошенко, у него 17,57%.

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У лидера Батькивщины Юлии Тимошенко - 16,4%.

На четвертое место вышел Юрий Бойко, у него 9,39%, за ним следует Олег Ляшко с 8,89%.

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко получил 6,36%.

Напомним, по итогам обработки 0,17% протоколов на первом месте был Порошенко, на втором - Зеленский.

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Теги: выборы, цик
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