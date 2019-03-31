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31.03.2019, 22:40

ЦИК обработал 0,17% протоколов: Порошенко впереди

ЦИК обработал 0,17% протоколов: Порошенко впереди - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия начала подсчет голосов на выборах президента

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Центральная избирательная комиссия начала подсчет голосов на выборах президента Украины. По итогам обработки 0,17% протоколов по всей стране на первом месте - действующий президент Петр Порошенко с 24,76%. На втором - Владимир Зеленский, у него 23,6%.

У лидера Батькивщины Юлии Тимошенко - 17,07%. Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко получил 8,63%. У главы Радикальной партии Олега Ляшко - 8,19%.

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По результатам общенационального экзитпола Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%, Тимошенко - 14,2%.

По итогам экзитпола Социса и канала Прямой Порошенко набрал 19,19%, Зеленский - 29,25%.

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Теги: выборы, цик
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