ЦИК обработал 0,17% протоколов: Порошенко впереди

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия начала подсчет голосов на выборах президента Украины. По итогам обработки 0,17% протоколов по всей стране на первом месте - действующий президент Петр Порошенко с 24,76%. На втором - Владимир Зеленский, у него 23,6%.

У лидера Батькивщины Юлии Тимошенко - 17,07%. Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко получил 8,63%. У главы Радикальной партии Олега Ляшко - 8,19%.

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По результатам общенационального экзитпола Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%, Тимошенко - 14,2%.

По итогам экзитпола Социса и канала Прямой Порошенко набрал 19,19%, Зеленский - 29,25%.

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