Экзитпол Социс и ТК Прямой: во втором туре Порошенко и Зеленский

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

По результатам экзитпола от штаба действующего президента и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко, он набирает 19,19%. Комик Владимир Зеленский - 29,25%.

Реклама

Опрос проводился телеканалом Прямой совместно к социологической компанией Социс.

Общенациональный экзитпол фонда Деминициативы, КМИС и Центра Разумкова показал следующую картину: Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,8%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).



Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE