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31.03.2019, 20:16

Экзитпол Социс и ТК Прямой: во втором туре Порошенко и Зеленский

Экзитпол Социс и ТК Прямой: во втором туре Порошенко и Зеленский - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

По результатам параллельного подсчета штаба действующего президента на 19:00, он набирает 19,19%

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По результатам экзитпола от штаба действующего президента и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко, он набирает 19,19%. Комик Владимир Зеленский - 29,25%. 

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Опрос проводился телеканалом Прямой совместно к социологической компанией Социс.

Общенациональный экзитпол фонда Деминициативы, КМИС и Центра Разумкова показал следующую картинуЗеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,8%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

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Теги: петр порошенко, выборы, экзитпол
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