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ЦИК объявила Токаева победителем выборов президента Казахстана

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 07:59
ЦИК объявила Токаева победителем выборов президента Казахстана - Фото
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Акорда)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Такаев победил на перевыборах на свою должность. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, передает Tengrinews.

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По предварительным итогам Токаев набрал 81,3% или 6,45 млн голосов. Его оппоненты набрали не больше 3,42%. Явка, по данным ЦИК, превысила 68%.

Победа Токаева была предсказуемой, пишет Настоящее время. Казахстанская оппозиция отмечала малоизвестность альтернативных кандидатов и утверждала, что они участвуют лишь для видимости борьбы.

  • 1 сентября Токаев предложил провести осенью досрочные выборы президента Казахстана, а к середине 2023 года – переизбрать также парламент, местные советы и сформировать новое правительство.
  • Новый срок полномочий Токаева должен составить семь лет без права переизбрания.

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Марко Сировой
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Касым-Жомарт Токаев выборы казахстан цик
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