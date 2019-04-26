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26.04.2019, 14:39

ЦИК официально объявила победителя выборов за границей

ЦИК официально объявила победителя выборов за границей - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Комиссия составила и объявила протокол по зарубежным округам

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Центральная избирательная комиссия составила и объявила протокол об итогах голосования за президента во втором туре в пределах зарубежного избирательного округа, передает Укринформ.

Протокол подписали все 16 членов ЦИК.

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Итоговый протокол составлен на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках и сообщений о содержании некоторых протоколов участковых избирательных комиссий, переданных с помощью технических средств связи (с тех зарубежных участков, где физически еще не смогли доставить оригиналы протоколов).

За границей участие во втором туре президентских выборов приняли 59 тысяч 830 украинцев. В заграничном избирательном округе лидерство получил Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,73% избирателей, Владимира Зеленского поддержали 43,78% избирателей.

25 апреля заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко опроверг обвинения Зеленского в затягивании объявления результатов выборов. 

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Теги: выборы, цик
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