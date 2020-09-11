ЦИК определил, сколько будет стоить партиям и кандидатам в мэры участие в местных выборах
Размер залога зависит от количества избирателей в населенном пункте, районе или области
Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога для кандидатов на местных выборах. Решение опубликовано на сайте ЦИК.
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Размер залога зависит от количества избирателей. Для партийных списков кандидатов в депутаты городских советов и кандидатов в мэры областных центров залог составит:
Киев - 469 066 грн;
Харьков - 229 117 грн;
Днепр - 164 064 грн;
Одесса - 153 372 грн;
Львов - 131 290 грн;
Запорожье - 125 900 грн;
Николаев - 77 839 грн;
Винница - 65 444 грн;
Херсон - 56 843 грн;
Полтава - 53 087 грн;
Сумы - 51 218 грн;
Хмельницкий - 49 816 грн;
Чернигов - 47 415 грн;
Черкассы - 47214 грн;
Ивано-Франковск - 44 729 грн;
Житомир - 44 602 грн;
Черновцы - 41 204 грн;
Ровно - 40 226 грн;
Кропивницкий - 40 096 грн;
Тернополь - 39 745 грн;
Луцк - 38 175 грн;
Ужгород - 19 985 грн.
Самый маленький залог за партийный список на выборах депутатов областных рад нужно будет внести в Черновицкой области – 151 617 грн, самый большой – в Днепропетровской области, 542 762 грн.
ЦИК опубликовал полный список залогов на местных выборах всех уровней.
- 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.
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