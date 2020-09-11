ЦИК определил, сколько будет стоить партиям и кандидатам в мэры участие в местных выборах

Размер залога зависит от количества избирателей в населенном пункте, районе или области

Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога для кандидатов на местных выборах. Решение опубликовано на сайте ЦИК.

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Размер залога зависит от количества избирателей. Для партийных списков кандидатов в депутаты городских советов и кандидатов в мэры областных центров залог составит:

Киев - 469 066 грн;

Харьков - 229 117 грн;

Днепр - 164 064 грн;

Одесса - 153 372 грн;

Львов - 131 290 грн;

Запорожье - 125 900 грн;

Николаев - 77 839 грн;

Винница - 65 444 грн;

Херсон - 56 843 грн;

Полтава - 53 087 грн;

Сумы - 51 218 грн;

Хмельницкий - 49 816 грн;

Чернигов - 47 415 грн;

Черкассы - 47214 грн;

Ивано-Франковск - 44 729 грн;

Житомир - 44 602 грн;

Черновцы - 41 204 грн;

Ровно - 40 226 грн;

Кропивницкий - 40 096 грн;

Тернополь - 39 745 грн;

Луцк - 38 175 грн;

Ужгород - 19 985 грн.

Самый маленький залог за партийный список на выборах депутатов областных рад нужно будет внести в Черновицкой области – 151 617 грн, самый большой – в Днепропетровской области, 542 762 грн.

ЦИК опубликовал полный список залогов на местных выборах всех уровней.

15 июля Верховная Рада назначила местные выборы на 25 октября.

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Денис Юдин

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