ЦИК отказала в регистрации наблюдателями на выборах 24 россиянам

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 24 официальным наблюдателям от ОБСЕ-БДИПЧ, которые имеют гражданство РФ. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Там отметили, что всего от этой организации было подано более 600 личных данных кандидатов в официальные наблюдатели.

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"ЦИК ссылается на запрет действующего законодательства о выборах президента Украины к участию в миссиях наблюдения гражданам государств, которые признаны в Украине страной-агрессором, или страной-оккупантом", - сказано в сообщении.

БДИПЧ - Бюро демократических институтов и прав человека.

7 февраля Верховная Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ.