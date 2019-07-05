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05.07.2019, 23:26

ЦИК отменила регистрацию Рената Кузьмина

ЦИК отменила регистрацию Рената Кузьмина - Фото
Ренат Кузьмин (фото - скриншот видео)

В комиссию поступила информация от СБУ - Кузьмин не жил в Украине последние 5 лет

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты от партии Оппозиционная платформа - За життя в многомандатном избирательном округе. Соответствующее решение принято единогласно за заседании ЦИК в вечером 5 июля. Об этом сообщил в Facebook спикер ЦИК Константин Хивренко.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил во время заседания, что решение принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, которая, по его словам, показала, что Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.

4 июля секретарь генпрокурора Лариса Сарган обратилась к Центризбиркому с вопросом: если вчера они отменили регистрацию не проживающих на украинской территории Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах 21 июля, то где аналогичное решение по экс-замглавы ГПУ Ренату Кузьмину. 

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Теги: Ренат Кузьмин, выборы, цик
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