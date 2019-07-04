ЦИК отменила регистрацию восьмерых кандидатов в депутаты

Заседание ЦИК (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию восьмерых кандидатов в депутаты в одномандатных округах в связи с их заявлениями об отказе от баллотирования. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦИК сообщает Укринформ.

Так, отменена регистрация самовыдвиженцев Виталия Гудзенко и Виталия Гудзенко в округе №92 в Киевской области; Василия Горбаля - в округе №93 в Киевской области; Александра Таможного - в округе №96 в Киевской области; Валерия Андрикевича, Дмитрия Анциферова, Виталия Баранского, Игоря Баранского - в ОВО №133 в Одесской области.

Вчера, после значительного общественного резонанса, на своем заседании ЦИК единогласно отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в ОВО № 46 и Анатолия Шария, выдвиженца партии Шария.