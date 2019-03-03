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03.03.2019, 10:49

ЦИК потратит на бюллетени более 166 млн грн

ЦИК потратит на бюллетени более 166 млн грн - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Печатать планируется 60 млн 359 тысяч 600 избирательных бюллетеней

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Центральная избирательная комиссия потратит на печать избирательных бюллетеней на президентские выборы 166 млн 365 тыс 472 грн. Об этом свидетельствуют опубликованные данные на сайте ProZorro.

Печатать будет государственный Полиграфический комбинат, который выбран путем переговорной процедуры.

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По закону, ЦИК должна обеспечить изготовление избирательных бюллетеней в течение 16 календарных дней.

В системе ProZorro указано, что печатать планируется 60 млн 359 тысяч 600 избирательных бюллетеней.

2 марта сообщалось, что полиция расследует 112 уголовных производств, связанных с выборами и ходом избирательной кампании. 

 

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Теги: выборы, цик, бюллетени
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