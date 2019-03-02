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02.03.2019, 23:15

Полиция расследует 112 дел, связанных с выборами

Полиция расследует 112 дел, связанных с выборами - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Всего с начала избирательной кампании полицией зарегистрировано 2271 заявление о нарушениях в сфере избирательного права

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Полиция расследует 112 уголовных производств, связанных с выборами и ходом избирательной кампании. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

1 марта правоохранители внесли в единый реестр досудебных расследований информацию о пяти уголовных правонарушений, связанных с выборами.

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"Полицейские расследуют 112 уголовных производств. Из них 59 связаны с выборами, а еще 53 - с ходом избирательной кампании", - говорится в сообщении.

Всего с начала избирательной кампании полицией зарегистрировано 2271 заявление о нарушениях в сфере избирательного права. Больше всего таких сообщений правоохранители получили в Киеве (260), Днепропетровской (230) и Киевской (136) областях.

Вчера стало известно, что Нацполиция открыла уголовное производство о возможном нарушении порядка финансирования партии после выхода в эфир программы Схемы о подозрительных, по мнению расследователей, спонсорах Батькивщины.

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Теги: полиция, выборы, нарушения, дело
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