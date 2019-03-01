Полиция открыла дело о финансировании Батькивщины – спикер МВД

Шевченко Артем Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Нацполиция открыла уголовное производство о возможном нарушении порядка финансирования партии после выхода в эфир программы Наші гроші о подозрительных, по мнению расследователей, спонсорах Батькивщины. Об этом в эфире Hromadske заявил представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

"Могу проинформировать, что Главное следственное управление Нацполиции зарегистрировало уголовное производство по ч. 4 ст. 159 УК Украины, это нарушение порядка финансирования политической кампании", - сказал он.

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"Речь идет о факте размещения в интернете журналистского расследования, в котором речь идет о наполнении избирательных фондов политической силы, в данном случае это Батькивщина, взносами от людей, которые не знали о таких взносах", - добавил Шевченко.

По его словам, также были открыты производства по факту взаимных обвинений кандидатов в президенты Петра Порошенко и Юлии Тимошенко в подкупе избирателей.

Тимошенко пояснила, что различные бизнесмены, которые якобы "опасаются репрессий властей", якобы вынуждены переводить деньги на счета Батькивщина через подставных людей.